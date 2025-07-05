Две красные не помешали «ПСЖ» выбить «Баварию» на КЧМ! Но главная жуть — перелом Мусиалы

Игравшие, как правило, против грузина правый защитник Лаймер и центрбек Юпамекано не справлялись с Кварацхелией на пространстве. Хвича поучаствовал в комбинации, которую завершил плохим ударом с 15 метров из убойной позиции Руис. Экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» и сам мог забить, когда легко ускользнул от Юпамекано и выскочил один на один с Нойером под углом. Однако голкипер парировал удар грузина, а потом помешал ему сыграть на добивании. Ещё запомнился эпизод, когда «ПСЖ» разорвал оборону «Баварии» хитрой стенкой на третьего и получил гигантское свободное пространство на своём правом фланге. Хакими вырезал пас на дальнюю штангу на Кварацхелию — чуть сильнее, чем требовалось, поэтому Хвиче трудно было замкнуть. А у «Баварии» голевые моменты стали появляться лишь в концовке первого тайма. Немцы даже забили после стандарта, вот только из «железного» офсайда.