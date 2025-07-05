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«Реал» Мадрид — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на четвертьфинал КЧМ

В ночь с 5 на 6 июля 2025 года состоится матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Источник: Reuters

Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра встречи выступит Рамон Абатти из Бразилии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Фран Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Винисиус, Гонсало.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Бенсебаини, Зюле, Рюэрсон, Свенссон, Грос, Забитцер, Брандт, Адейеми, Гирасси.

В ⅛ финала «Реал» одержал победу в матче с туринским «Ювентусом» (1:0). На аналогичной стадии турнира команда Нико Ковача со счётом 2:1 переиграла мексиканский «Монтеррей».

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