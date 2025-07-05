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Томас Мюллер провёл свой последний матч за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче ¼ финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:2).

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче ¼ финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:2). Эта игра стала последней для немца в футболке мюнхенского клуба. Футболист вышел на поле на 80-й минуте.

Мюллер является воспитанником «Баварии». В составе мюнхенцев Томас завоевал 33 трофея. Игрок 13 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и два раза брал трофей клубного чемпионата мира. Помимо этого, игрок брал Кубок и Суперкубок Германии, а также Суперкубок УЕФА. Мюллер впервые выступил за эту команду в 2008 году, в его активе 750 игр, 250 голов и 276 результативных передач.

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