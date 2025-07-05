Автор победного гола «ПСЖ» Дуэ: вернуть должок «Баварии» было очень важно

«Это был высокоинтенсивный матч со множеством единоборств. Это часть футбола — такие игры требуют от тебя усердной работы на втором этаже. Сегодня мы вновь продемонстрировали невероятный дух. Самым важным было одержать победу. Мы ранее проигрывали им на старте сезона, так что вернуть им должок также было очень важно. Мы счастливы сегодняшней победе», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.