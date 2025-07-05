Маркиньос отметил заслуги Луиса Энрике в том, что «ПСЖ» забил «Баварии» вдевятером

"Красные карточки — это всегда маленькие ошибки, которые нам нужно исправить. Такие детали делают разницу. Когда у тебя на одного игрока больше или на одного игрока меньше, это меняет многое. Я взглянул на моих одноклубников после красных карточек. Я слышал, как все говорили о том, что мы будем защищаться до конца.