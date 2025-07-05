Стогниенко назвал самый интересный и поразительный элемент в игре «ПСЖ»

«Самым обсуждаемым событием и итогом матча “Баварии” и “ПСЖ” будет, к сожалению, тяжёлая травма Мусиалы. А если говорить о победителе, то “ПСЖ” продолжает прибавлять в мощи — по части движения, прессинга и организации игры. Видимо, в новом сезоне они станут ещё сильнее: резервы там серьёзные, команда молодая, и это усиление кажется совершенно логичным. Единственное, что сильно удивляет: в числе наиболее часто играющих футболистов [в пятёрке] в этом бесконечном сезоне “ПСЖ” — Мендеш и Хакими, крайние защитники. И оба до последней минуты матча с “Баварией” бегают по своему флангу до углового флажка возле ворот соперника и обратно. Хакими затем отдаёт голевую передачу на Дембеле. Это, пожалуй, самое интересное и поразительное — физическая подготовка парижан», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.