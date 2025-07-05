Игрок «Челси» Энцо Фернандес: мы очень довольны развитием команды

«Мы очень довольны развитием команды и каждого игрока под руководством Энцо Марески. Мы идём по восходящей с момента начала сотрудничества с ним. Энцо привнёс в нашу команду структуру и порядок. День ото дня мы становимся лучше, сегодня мы это показали», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ФИФА.