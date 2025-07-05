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Новичок «Челси» Жоао Педро оценил свой нынешний уровень готовности к игре

Новичок английского «Челси» бразилец Жоао Педро после матча ¼ финала клубного чемпионата мира с коллективом «Палмейрас» (2:1) ответил на вопрос о своём нынешнем уровне подготовки.

Источник: Чемпионат.com

Новичок английского «Челси» бразилец Жоао Педро после матча ¼ финала клубного чемпионата мира с коллективом «Палмейрас» (2:1) ответил на вопрос о своём нынешнем уровне подготовки. Эта встреча стала дебютной для игрока в футболке «синих».

«[С определённого момента] я уже понимал, что сделка может обсуждаться. Знал об интересе “Челси”, поэтому держал себя в форме. Но, разумеется, одно дело — работать в спортзале или с личным тренером и совершенно другое — заниматься совместно с другими футболистами. На данный момент я не готов на 100%, но чувствую, что способен помочь команде, как это было сегодня», — приводит слова Педро официальный сайт ФИФА.

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