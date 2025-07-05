17-летний новичок «Реала» Мастантуоно трогательно попрощался с «Ривер Плейтом»

Но прежде чем я загляну вперёд, я должен рассказать вам, что я оставляю позади себя. «Ривер» — это не просто клуб, в котором я вырос как игрок. Это мой дом, моя семья, место, где я узнал, что значит с гордостью носить эту футболку, с уважением, с жаждой славы. Каждая тренировка в зале, каждый совет от наставника, каждое обнимание от партнёра навсегда останутся в моей истории и в моём сердце.