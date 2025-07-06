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«Интер Майами» победили «Монреаль» в матче MLS

Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Монреаль» в матче MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча в Монреале завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых забили Тадео Алленде (33-я минута), Лионель Месси (40, 62) и Теласко Сеговия (60). В составе проигравших отличился Овусу Кабена (28).

Месси также отметился голевой передачей, на самого аргентинца ассистировал Луис Суарес.

«Интер Майами» с 32 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Монреаль» (14 очков) располагается на последней, 15-й строчке.