«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед»

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 0:0.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте. Он провел 20-й матч в текущем сезоне, на его счету два забитых мяча.
«Атланта» и «Ди Си Юнайтед» не могут победить на протяжении четырех матчей. Столичный клуб с 19 очками располагается на 12-й строчке в таблице Восточной конференции, «Атланта» (18 очков) идет строчкой ниже.