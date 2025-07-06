Сестре Роналду стыдно за СМИ, пишущие о его отсутствии на похоронах Жоты

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сестра пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду Катя Авейру заявила, что ей стыдно наблюдать за тем, как СМИ и комментаторы в социальных сетях подчеркивают отсутствие футболиста на похоронах погибшего в ДТП экс-игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты.
Выступавший за «Ливерпуль» партнер Роналду по сборной Португалии Жота погиб в четверг в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором футболист ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.
По информации издания A Bola, Роналду пропустил похороны Жоты из-за нежелания создавать шумиху в СМИ. Отмечается, что форвард находится на связи с семьей погибшего. Роналду посчитал, что его присутствие на траурной церемонии доставило бы неудобство семье футболиста «Ливерпуля». Он и близкие Жоты пришли к выводу, что это будет наилучшим решением.
«Это уже начинает утомлять. Критика ни за что. Повторяю: ни за что. Больное общество… У всех есть семья. Ужасно стыдно смотреть, как телеканалы, комментаторы, соцсети подчеркивают отсутствие (Роналду), а не уважительно чтят боль покалеченной семьи, разрушенной потерей двух братьев. Это прискорбно», — написала Авейру в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее он также выступал за португальский «Порту», испанский «Атлетико», английский «Вулверхэмптон». За сборную Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.