Экс-одноклубник Захаряна Субименди перешел в «Арсенал»

Субименди 26 лет. Испанец является воспитанником клуба «Реал Сосьедад». За основную команду он выступал с 2020 года и провел 236 матчей, в которых забил 10 голов. В сезоне-2019/20 полузащитник выиграл с клубом Кубок Испании.