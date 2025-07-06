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Экс-одноклубник Захаряна Субименди перешел в «Арсенал»

Экс-одноклубник Захаряна Субименди перешел в лондонский «Арсенал».

Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Испанский полузащитник Мартин Субименди перешел из клуба «Реал Сосьедад» в лондонский «Арсенал», сообщается на официальном сайте английской футбольной команды.

В «Арсенале» Субименди будет выступать под 36-м номером. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 65 млн евро.

Субименди 26 лет. Испанец является воспитанником клуба «Реал Сосьедад». За основную команду он выступал с 2020 года и провел 236 матчей, в которых забил 10 голов. В сезоне-2019/20 полузащитник выиграл с клубом Кубок Испании.

В составе национальной сборной Субименди провел 19 игр и забил два гола. Вместе с ней он стал чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций (2023).