«Может ли быть ещё хуже?» Глава Ла Лиги раскритиковал клубный ЧМ

О телевизионных доходах и спонсорстве уже всё сказано. В довершение всего билеты резко падают в цене, чтобы стадионы были «заполнены», в то время как футболисты и юридические лица сталкиваются с налоговыми проблемами. Можно ли было сделать хуже? Тем не менее есть продолжающие продавать байки, что это оглушительный успех и будущее футбола", — написал Тебас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).