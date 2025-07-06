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Мюллер подшутил над Кейном после вылета с клубного чемпионата мира

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пошутил над нападающим своей команды Гарри Кейном.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пошутил над нападающим своей команды Гарри Кейном. Немец вмешался в послематчевую конференцию английского форварда после поражения мюнхенцев от «ПСЖ» в рамках ¼ финала клубного чемпионата мира.

— Насколько вы огорчены вылетом с клубного чемпионата мира?

— Не волнуйтесь, он привык не выигрывать трофеи (смеётся), — сказал Мюллер, проходя мимо.

Гарри Кейн выиграл свой первый трофей в 31 год, став чемпионом Германии с «Баварией». Немецкий полузащитник за свою карьеру побеждал в различных турнирах с клубом и сборной в общей сумме 34 раза.

«ПСЖ» победил мюнхенскую команду со счётом 2:0. Клуб из столицы Франции заканчивал игру вдевятером из-за удалений Вильяма Пачо и Лукаса Эрнандеса.

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