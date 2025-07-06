Мусаев предположил, в каком аспекте Луису Энрике было тяжело работать с Мбаппе

"Видели, как год назад, когда Луис Энрике объясняет Мбаппе, что он должен быть лидером, в пример ставил Майкла Джордана. Как я понимаю, Энрике не удалось достучаться до Мбаппе. Наверное, в плане игры в обороне, каких-то вещей. Видно, что все люди в его команде, в том числе Дембеле, он до них достучался, и они сейчас все и прессингуют, и работают как единый механизм. И тот же Баркола, когда у него есть возможность дать пас, он отдаст этот пас, хотя у него там какая-то уже есть хорошая статистика и можно ещё забивать.