Гекса-триком и счетом 10:1 завершился матч чемпионата Казахстана по футболу

Уже в первом тайме «Улытау» оформил комфортное преимущество, отправив в ворота соперника четыре мяча. Главной героиней стала Жансезим Айсапар, оформившая хет-трик до перерыва. Единственный гол «Атырау» на 27-й минуте забила Ботагоз Жумажанова, временно сделав счет 2:1.
После перерыва игра полностью осталась за хозяевами поля — 6 безответных мячей. Айсапар продолжила голевую феерию, доведя личный счет до шести голов за матч (гекса-трик).
Таким образом, после 12 туров «Улытау» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Атырау» с четырьмя очками остается на 13-й, предпоследней строчке. Лидирует в чемпионате БИИК из Шымкента, имеющий 31 очко.