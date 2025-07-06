Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.85
П2
1.67
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Гекса-триком и счетом 10:1 завершился матч чемпионата Казахстана по футболу

Женский клуб «Улытау» из Жезказгана одержал впечатляющую победу над «Атырау» в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана. Встреча завершилась разгромом — 10:1, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Уже в первом тайме «Улытау» оформил комфортное преимущество, отправив в ворота соперника четыре мяча. Главной героиней стала Жансезим Айсапар, оформившая хет-трик до перерыва. Единственный гол «Атырау» на 27-й минуте забила Ботагоз Жумажанова, временно сделав счет 2:1.

После перерыва игра полностью осталась за хозяевами поля — 6 безответных мячей. Айсапар продолжила голевую феерию, доведя личный счет до шести голов за матч (гекса-трик).

Таким образом, после 12 туров «Улытау» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Атырау» с четырьмя очками остается на 13-й, предпоследней строчке. Лидирует в чемпионате БИИК из Шымкента, имеющий 31 очко.