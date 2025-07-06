Гекса-триком и счетом 10:1 завершился матч чемпионата Казахстана по футболу

Таким образом, после 12 туров «Улытау» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Атырау» с четырьмя очками остается на 13-й, предпоследней строчке. Лидирует в чемпионате БИИК из Шымкента, имеющий 31 очко.