Два гола помогли «Астане» обогнать «Кайрат» в КПЛ

Победа принесла «Астане» важные три очка — команда вышла на первое место в турнирной таблице КПЛ с 37 баллами, обогнав алматинский «Кайрат» (36 очков). «Жетысу», в свою очередь, продолжает борьбу в нижней части таблицы и с 13 очками занимает 10-ю строчку.