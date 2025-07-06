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Два гола помогли «Астане» обогнать «Кайрат» в КПЛ

В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги талдыкорганский «Жетысу» на своём поле уступил «Астане» со счетом 0:2, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Счет в матче был открыт в компенсированное время первого тайма — отличился албанский полузащитник столичного клуба Назми Грипши. Во втором тайме «Астана» продолжила контролировать игру и сумела упрочить преимущество: на 68-й минуте второй мяч забил нигерийский нападающий Чинеду Джеффри. Ранее, на 60-й минуте, арбитры отменили гол Марина Томасова из-за офсайда.

Победа принесла «Астане» важные три очка — команда вышла на первое место в турнирной таблице КПЛ с 37 баллами, обогнав алматинский «Кайрат» (36 очков). «Жетысу», в свою очередь, продолжает борьбу в нижней части таблицы и с 13 очками занимает 10-ю строчку.

Жетысу
0:2
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Казахстан, 15-й тур
6.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Zhetysu
Главные тренеры
Дмитрий Огай
Григорий Бабаян
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти