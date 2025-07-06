Шестью голами обернулся матч уникального клуба КПЛ

Хозяева начали встречу с мощного натиска: уже на 7-й минуте счет открыл нападающий Алияр Мухаммед, а спустя три минуты преимущество удвоил полузащитник Адам Адахаджиев. На 19-й минуте отличился защитник Тимур Досмагамбетов, доведя счет до разгромного. Однако «Кайсар» не сдался — под занавес первого тайма один мяч отыграл нападающий Ерсултан Төрекул.