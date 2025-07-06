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Шестью голами обернулся матч уникального клуба КПЛ

В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги кокшетауский «Окжетпес» одержал уверенную победу над кызылординским «Кайсаром» со счетом 4:2, сообщают Vesti.kz.

Хозяева начали встречу с мощного натиска: уже на 7-й минуте счет открыл нападающий Алияр Мухаммед, а спустя три минуты преимущество удвоил полузащитник Адам Адахаджиев. На 19-й минуте отличился защитник Тимур Досмагамбетов, доведя счет до разгромного. Однако «Кайсар» не сдался — под занавес первого тайма один мяч отыграл нападающий Ерсултан Төрекул.

В начале второго тайма кокшетауский клуб снова усилил давление, что привело к автоголу полузащитника гостей Алиби Тузакбаева. В компенсированное время «Кайсар» сумел сократить отставание: на 90+3 минуте голом отметился защитник Карам Султанов.

После этой победы «Окжетпес» с 24 очками закрепился на шестой строчке турнирной таблицы КПЛ. «Кайсар», в свою очередь, остался на 11-м месте.

Отметим, что кызылординский клуб остается единственным в текущем сезоне КПЛ, который выступает исключительно казахстанскими футболистами.

Окжетпес
4:2
Первый тайм: 0:0
Кайсар
Футбол, Казахстан, 15-й тур
6.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Okzhetpes
Главные тренеры
Сергей Попков
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