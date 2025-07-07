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«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд атаки «Реала». Стороны начали переговоры

Французский «Пари Сен-Жермен» может подписать вингера «Реала» Родриго, сообщает ESPN Brazil.

Источник: Getty Images

По информации источника, парижский клуб уже связался с лагерем 24-летнего бразильца, чтобы уточнить возможность перехода. Ранее была информация, что игроком интересуется «Аль-Наср», а сам «Реал» готов рассмотреть трансферные предложения от других клубов.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами.

После прихода в «Реал» Хаби Алонсо Родриго получает минимум игрового времени в матчах клубного чемпионата мира и выпал из стартового состава.