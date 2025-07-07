«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд атаки «Реала». Стороны начали переговоры

По информации источника, парижский клуб уже связался с лагерем 24-летнего бразильца, чтобы уточнить возможность перехода. Ранее была информация, что игроком интересуется «Аль-Наср», а сам «Реал» готов рассмотреть трансферные предложения от других клубов.