Дьёкереш полностью согласовал условия контракта с «Арсеналом» — Романо

По данным источника, договор между лондонским клубом и футболистом рассчитан до 2030 года. Дьёкереш, как сообщалось ранее, чётко дал понять «Спортингу», что не намерен выступать за лиссабонский клуб и настроен на переход исключительно в «Арсенал». Сейчас проходит работа по согласованию условий сделки между клубами.