Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.47
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Дьёкереш полностью согласовал условия контракта с «Арсеналом» — Романо

Лондонский «Арсенал» близок к покупке нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Источник: Getty Images

Стороны полностью согласовали детали нового контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, договор между лондонским клубом и футболистом рассчитан до 2030 года. Дьёкереш, как сообщалось ранее, чётко дал понять «Спортингу», что не намерен выступать за лиссабонский клуб и настроен на переход исключительно в «Арсенал». Сейчас проходит работа по согласованию условий сделки между клубами.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.