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СМИ: сын Карло Анчелотти возглавит «Ботафого»

Сын Карло Анчелотти Давиде возглавит чемпиона Бразилии по футболу «Ботафого».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сын главного тренера сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти Давиде Анчелотти согласился возглавить «Ботафого», сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

«Ботафого», являющийся действующим чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес, станет первым клубом в самостоятельной тренерской карьере итальянца. Команда на текущем клубном чемпионате мира вышла в плей-офф, где в ⅛ финала в дополнительное время со счетом 0:1 уступила «Палмейрасу». После этого «Ботафого» объявил об отставке главного тренера Ренато Пайвы.

Давиде Анчелотти 35 лет. Прежде он входил в тренерский штаб своего отца в немецкой «Баварии», итальянском «Наполи», английском «Эвертоне», испанском «Реале». В июне он вошел в тренерский штаб Карло Анчелотти, возглавившего сборную Бразилии.

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