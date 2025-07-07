СМИ: сын Карло Анчелотти возглавит «Ботафого»

«Ботафого», являющийся действующим чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес, станет первым клубом в самостоятельной тренерской карьере итальянца. Команда на текущем клубном чемпионате мира вышла в плей-офф, где в ⅛ финала в дополнительное время со счетом 0:1 уступила «Палмейрасу». После этого «Ботафого» объявил об отставке главного тренера Ренато Пайвы.