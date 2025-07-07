Юрий Сёмин рассказал, за кого болеет на клубном чемпионате мира

«Мои симпатии на клубном чемпионате мира ты знаешь (обращается к журналисту — Прим. “Чемпионата”). Я болею за наших, за друзей. Сегодня наши — это “ПСЖ”, поэтому болеем за них. Таковы мои предпочтения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.