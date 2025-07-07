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Футболист сборной США выбросил серебряную медаль после проигрыша Мексике

Американцы уступили в финале Золотого кубка Мексике со счетом 1:2. Защитник сборной США Ричардс заявил, что в серебряной награде нет никакого смысла, и пообещал больше не проигрывать финалы мексиканцам.

Источник: Getty Images

Защитник сборной США Крис Ричардс заявил, что после проигрыша команде Мексики в финале Золотого кубка CONCACAF выбросил свою серебряную медаль. Слова футболиста приводит Goal.com.

Сборная США, игравшая без своих лидеров, уступила со счетом 1:2 в матче, который прошел в Хьюстоне (штат Техас).

«Я обещаю, что мы больше не будем проигрывать финалы мексиканцам, — сказал Ричардс. — Я выбросил свою медаль. В серебряной медали нет никакого смысла. Я думаю, что как нация мы стремимся к величию и как отдельные личности тоже».

Ричардс на клубном уровне выступает в чемпионате Англии за «Кристал Пэлас». За сборную США он провел 31 матч с 2020 года и забил три гола.