Футболист сборной США выбросил серебряную медаль после проигрыша Мексике

«Я обещаю, что мы больше не будем проигрывать финалы мексиканцам, — сказал Ричардс. — Я выбросил свою медаль. В серебряной медали нет никакого смысла. Я думаю, что как нация мы стремимся к величию и как отдельные личности тоже».