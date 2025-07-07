«Реал» попросил Ла Лигу перенести матч первого тура на октябрь, пишут СМИ

По информации источника, столичная команда хочет, чтобы встреча была перенесена с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира. «Реал» в письме Ла Лиге указал, что после переговоров с «Осасуной» и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) все стороны согласились на проведение игры именно 29 октября.