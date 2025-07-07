«Реал» попросил Ла Лигу перенести матч первого тура на октябрь, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мадридский «Реал» обратился в Ла Лигу с просьбой перенести свой первый матч чемпионата Испании по футболу против «Осасуны», сообщает As.
По информации источника, столичная команда хочет, чтобы встреча была перенесена с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира. «Реал» в письме Ла Лиге указал, что после переговоров с «Осасуной» и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) все стороны согласились на проведение игры именно 29 октября.
Отмечается, что профсоюз игроков требует три недели отпуска для футболистов и три недели предсезонной подготовки. В связи с участием «Реала» в плей-офф турнира в США эти сроки не соблюдаются.
«Реал» встретится с французским «Пари Сен-Жермен» в полуфинале клубного чемпионата мира 9 июля.