Оздоев останется в греческом клубе ПАОК на следующий сезон

«Несмотря на то что мне 32 года, чисто физически я ощущаю себя на 26. Плюс понимание футбола остается на должном высоком уровне. Меня приглашали в Европу не за красивые глазки. Я многократный чемпион России, поиграл практически во всех топ-командах России — это что-то да значит. Я сейчас в великолепном возрасте — лучшем для полузащитника. Так что о завершении даже не думаю — еще минимум 5−6 лет буду играть», — в числе прочего сказал Оздоев в недавнем интервью Sport24.