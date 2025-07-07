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Оздоев останется в греческом клубе ПАОК на следующий сезон

Экс-полузащитник сборной России Магомед Оздоев останется в греческом клубе ПАОК на следующий сезон, сообщает Telecomasia.net.

Источник: paokfc.gr

По информации источника, ПАОК воспользовался пунктом в соглашении с 32-летним футболистом и продлил с ним контракт, ранее заключенный по схеме «2+1».

Оздоев мог вернуться в турецкую Суперлигу, в которой ранее играл за «Фатих Карагюмрюк». Им интересовался «Коджаэлиспор», который вышел в высший турецкий дивизион по итогам прошлого сезона. Также к россиянину проявляли интерес другие команды.

«Несмотря на то что мне 32 года, чисто физически я ощущаю себя на 26. Плюс понимание футбола остается на должном высоком уровне. Меня приглашали в Европу не за красивые глазки. Я многократный чемпион России, поиграл практически во всех топ-командах России — это что-то да значит. Я сейчас в великолепном возрасте — лучшем для полузащитника. Так что о завершении даже не думаю — еще минимум 5−6 лет буду играть», — в числе прочего сказал Оздоев в недавнем интервью Sport24.

Оздоев сыграл за ПАОК 91 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. В 2024 году он стал с командой чемпионом Греции.