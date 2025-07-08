Футболист «Баварии» успешно перенес операцию после жуткой травмы на КЧМ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала успешно перенес операцию после перелома малоберцовой кости и вывиха лодыжки во время матча клубного чемпионата мира против «Пари Сен-Жермен», сообщается на сайте немецкого клуба.
Встреча между «ПСЖ» и «Баварией» прошла в субботу в Атланте (США) и завершилась победой парижской команды со счетом 2:0. В концовке первого тайма вратарь французского клуба Джанлуиджи Доннарумма в штрафной площади прыгнул Мусиале в ноги и забрал у него мяч. При столкновении у полузащитника неестественно вывернулся голеностоп — получившего травму игрока унесли с поля на носилках, а сам Доннарумма не смог сдержать слез.
«Мусиала успешно перенес операцию. Уже во вторник он начнет первые реабилитационные процедуры, но в ближайшие месяцы не сможет помочь немецкому рекордсмену по титулам», — отмечается в заявлении.
Мусиале 22 года. В сезоне-2024/25 он принял участие в 44 матчах в различных турнирах и забил 21 мяч.