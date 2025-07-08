Футболист «Баварии» успешно перенес операцию после жуткой травмы на КЧМ

Встреча между «ПСЖ» и «Баварией» прошла в субботу в Атланте (США) и завершилась победой парижской команды со счетом 2:0. В концовке первого тайма вратарь французского клуба Джанлуиджи Доннарумма в штрафной площади прыгнул Мусиале в ноги и забрал у него мяч. При столкновении у полузащитника неестественно вывернулся голеностоп — получившего травму игрока унесли с поля на носилках, а сам Доннарумма не смог сдержать слез.