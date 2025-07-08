«Он тренер на поле». 40-летний Силва тащит «Флуминенсе» к победе на клубном ЧМ

«Я немного поговорил с ними [партнёрами] перед матчем с “Интером”. Не был уверен, стоит ли мне вообще что-то говорить, но то, что я сказал, было очень личным, тем, что мне всегда дорого. Я всегда говорю, что нельзя ничего оставлять недосказанным. Говорите своим друзьям и близким, что вы их любите. Слишком легко упустить время, и тогда может быть уже слишком поздно говорить то, что ты хочешь сказать. Думаю, это повлияло на них. Когда я узнал, что случилось с Диогу Жотой, то сразу подумал об этом. Не жди завтрашнего дня. Если ты хочешь что-то сделать — сделай это сейчас. Что бы ни случилось, ты можешь быть спокоен», — сказал позже Силва.