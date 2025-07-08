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СМИ: ФИФА наняла легендарного ринг-анонсера для представления команд на КЧМ

ФИФА наняла ринг-анонсера Баффера для представления команд на клубном ЧМ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) наняла 80-летнего ринг-анонсера Майкла Баффера для представления команд в полуфиналах и финале клубного чемпионата мира в США, сообщает Daily Mail.

В первом полуфинале 8 июля встретятся английский «Челси» и бразильский «Флуминенсе». Днем позже во втором полуфинале сыграют французский ПСЖ и испанский «Реал». Финал турнира намечен на 13 июля.

Клубный чемпионат мира впервые проходит с участием 32 команд.

Баффер, профессиональный конферансье, начал свою карьеру в 1982 году. Ему принадлежит одна из самых известных фраз, которую он произносит перед каждым боем — Let’s get ready to rumble («Приготовьтесь к драке»). Она официально запатентована Баффером. Помимо этого, он в разные годы анонсировал матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Главной лиги бейсбола (MLB).

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