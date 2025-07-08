Трансферы «Челси» — беспорядочная суета. С атакующими футболистами просто беда

Если откинуть экономическую модель и взглянуть сугубо на результаты, то, с одной стороны, есть безусловный прогресс — каждый сезон команда выступает всё успешнее. Однако вернуться на уровень борьбы за победу в ЛЧ и АПЛ с такими футболистами будет трудно. Кажется, было бы эффективнее брать не четыре игрока на одну позицию, а двух. Один из них стоил бы € 100+ млн при том же бюджете. И, как мы видим по Кайседо и Фернандесу, такой подход вполне может работать. Понятно, что у «Челси» много турниров, однако теперь топ-футболистов в атаке будет ещё больше не хватать. Это в Лиге конференций можно выпускать Марка Гиу, чтобы он сделал хет-трик в ворота ирландского «Шэмрок Роверс». В Лиге чемпионов так уже вряд ли получится.