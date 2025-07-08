Макелеле: рад, что сейчас мы больше говорим о полузащитниках, чем раньше

— «Галактикос» больше никогда не будет. Даже сегодня люди всё ещё говорят о той команде. Мы не должны продолжать искать тех «галактикос», сейчас есть другие, и они моложе. Я бы не стал сравнивать их с нами, — приводит слова Макелеле AS.