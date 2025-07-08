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Арсен Захарян досрочно завершил тренировку в «Реале Сосьедад» из-за болевых ощущений

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян досрочно завершил тренировку с основным составом команды из-за болевых ощущений, сообщает известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Источник: Чемпионат.com

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян досрочно завершил тренировку с основным составом команды из-за болевых ощущений, сообщает известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo. По данным источника, на данном этапе неизвестно, получил ли хавбек травму.

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 16 августа на выезде встретится с «Валенсией». Захарян перешёл в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023-го.