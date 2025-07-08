Эстебан Камбьяссо разобрал игру «ПСЖ» в линии полузащиты

Важно знать свою роль в команде в любое время и, прежде всего, чтобы ваши товарищи по команде знали, что делать, когда такой игрок действует на их стороне поля. Это важно. Редко можно было увидеть, как Бускетс выдвигается вперёд в «Барселоне», в то время как центральный полузащитник опускается глубоко, но в то же время они вряд ли бы оказались застигнуты врасплох. Похожая история и в ПСЖ, хотя иногда самым глубоким игроком оказывается Фабиан Руис, в то время как Витинья выдвигается вперёд. Их позиция всегда точна", — приводит слова Камбьяссо официальный сайт ФИФА.