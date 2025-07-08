«Без паники и спокойно!» Брат Захаряна прокомментировал информацию о травме полузащитника

«Везде форсят про травму и что опять выбыл. Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде. В каких-то упражнениях не принимает участия. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо. Грамотный подход тренерского штаба», — написал Давид Захарян в своём телеграм-канале.