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«Без паники и спокойно!» Брат Захаряна прокомментировал информацию о травме полузащитника

Давид Захарян, брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о новом повреждении российского хавбека.

Источник: Чемпионат.com

Давид Захарян, брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о новом повреждении российского хавбека. Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что Арсен досрочно завершил тренировку в общей группе из-за болевых ощущений.

«Везде форсят про травму и что опять выбыл. Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде. В каких-то упражнениях не принимает участия. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо. Грамотный подход тренерского штаба», — написал Давид Захарян в своём телеграм-канале.

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.