«Сплю около трёх часов в сутки». 44-летний вратарь — в двух шагах от победы на КЧМ-2025

Спортивному долголетию Фабио можно позавидовать. И это при том, что он игнорирует общепринятые методы работы и восстановления. Athletic сообщает, что вратарь не особо утруждается в тренажёрном зале. Фабио не любит массаж и очень мало спит. «Обычно я сплю около трёх часов в сутки. Это немного, но мне достаточно, чтобы восстановиться», — говорил голкипер в интервью Globo. По словам Фабио, у него очень глубокий сон, поэтому он чувствует себя хорошо. Поспал около трёх часов, отвёз детей в школу, поехал на тренировку — привычный распорядок первой половины дня для возрастного голкипера.