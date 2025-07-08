Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Иберия 1999
0
:
Мальме
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
4.90
П2
1.28
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ноа
0
:
Будучност
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.50
П2
12.50
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сент-Джозефс
0
:
Клифтонвилл
0
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.37
П2
4.95
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
КуПС
0
:
Милсами
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
2.95
П2
9.75
Футбол. Еврокубки
19:30
Левадия
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
20:00
Олимпия Л
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.63
П2
4.60
Футбол. Еврокубки
20:30
Флориана
:
Хаверфордуэст
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.47
П2
7.75
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
:
Шкендия
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.85
П2
7.00
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
:
Линколн
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
22:00
Эгнатия
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.75
П2
4.85
Футбол. Еврокубки
22:00
Виртус
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
38.00
X
12.50
П2
1.08
Футбол. Зарубежный
22:00
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.28
X
3.95
П2
1.67

В Амстердаме продлили заключение Промеса

АМСТЕРДАМ, 8 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама во вторник продлил заключение бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса в ожидании судебного разбирательства.

Источник: Спорт РИА Новости

Апелляционный суд Амстердама провел во вторник досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения Квинси Промеса, который в конце июня был экстрадирован по запросу нидерландской прокуратуры из ОАЭ в Нидерланды, где в отношении футболиста заведены два уголовных дела.

По итогам заседания суд решил продлить содержание футболиста под стражей в ожидании судебного разбирательства над ним.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок «Спартака» был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата — к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.