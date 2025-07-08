В Амстердаме продлили заключение Промеса

Апелляционный суд Амстердама провел во вторник досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения Квинси Промеса, который в конце июня был экстрадирован по запросу нидерландской прокуратуры из ОАЭ в Нидерланды, где в отношении футболиста заведены два уголовных дела.
По итогам заседания суд решил продлить содержание футболиста под стражей в ожидании судебного разбирательства над ним.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок «Спартака» был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата — к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.