«Флуминенсе» и «Челси» объявили стартовые составы на полуфинал КЧМ-2025

Игра за выход в финал пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.
Состав «Флуминенсе»: Фабио, Игнасио, Силва, Сантос, Гуга, Берналь, Эркулес, Нонато, Рене, Арьяс, Кано.
Состав «Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нкунку, Нету, Педро.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше