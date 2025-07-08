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«Флуминенсе» и «Челси» объявили стартовые составы на полуфинал КЧМ-2025

Бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси» объявили стартовые составы команд на полуфинальный матч клубного чемпионата мира-2025.

Источник: Getty Images

Игра за выход в финал пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.

Состав «Флуминенсе»: Фабио, Игнасио, Силва, Сантос, Гуга, Берналь, Эркулес, Нонато, Рене, Арьяс, Кано.

Состав «Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нкунку, Нету, Педро.

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