Сын Анчелотти больше не будет помогать отцу в сборной Бразилии. Ушел в свободное плавание

«То, чего достиг папа, невозможно повторить. Мне нужна собственная идентичность. Я думаю о команде, которая начинает атаки от обороны, но умеет все понемногу. Но я не догматик. Когда приходишь в коллектив, в приоритете тщательное изучение состава. От тренера требуются идеи, которые помогут адаптировать игру к исполнителям. Наша работа — как забота о бонсай. Поэтому мне не нравятся клубы, которые в первую очередь спрашивают о системе игры», — рассказывал Давиде журналистам.