Сын Анчелотти больше не будет помогать отцу в сборной Бразилии. Ушел в свободное плавание

Итальянец Давиде Анчелотти возглавил «Ботафого», сообщила пресс-служба клуба. Для сына главного тренера сборной Бразилии это будет первый опыт работы на столь высокой должности.
Детали контракта
«Ботафого» заключил контракт с 35-летним специалистом до конца сезона-2026. Команду из Рио-де-Жанейро ранее возглавлял Ренату Пайва, но его отправили в отставку после поражения от «Палмейраса» (0:1) в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира и вылета из турнира.
Таким образом, Давиде не будет совмещать посты и уйдет с должности помощника в сборной Бразилии, которую возглавляет его отец.
В сольное плавание
Сын Карло Анчелотти впервые стал главным тренером. До сих пор он входил в штаб своего отца, работая с ним в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне», мадридском «Реале» и сборной Бразилии.
«То, чего достиг папа, невозможно повторить. Мне нужна собственная идентичность. Я думаю о команде, которая начинает атаки от обороны, но умеет все понемногу. Но я не догматик. Когда приходишь в коллектив, в приоритете тщательное изучение состава. От тренера требуются идеи, которые помогут адаптировать игру к исполнителям. Наша работа — как забота о бонсай. Поэтому мне не нравятся клубы, которые в первую очередь спрашивают о системе игры», — рассказывал Давиде журналистам.
Карло весной 2024-го утверждал, что сын готов быть главным в штабе: «Он отличный тренер. Я бы мог стать его помощником».
Еще одна футбольная династия.
В этот же день появилась информация о сыне другого футболиста — Петра Чеха. 16-летний Дамиан, который играет на позиции вратаря, как и звездный отец, подписал первый профессиональный контракт — с клубом АПЛ.
Юноша занимался в академии «Челси», но потом перебрался в «Фулхэм», заключив соглашение на два года.
Кстати, у Петра и дочь пошла по его стопам. 17-летняя Адела уже дебютировала в сборной Чехии U-17. Она тоже выступает за «Фулхэм», но по амплуа — защитник.
Егор Сергеев