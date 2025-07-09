Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Эгнатия
1
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Виртус
0
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ТНС
0
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Дрита
1
:
Дифферданж
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Викингур Л
2
:
Линколн
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Флориана
2
:
Хаверфордуэст
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Олимпия Л
1
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Левадия
0
:
РФШ
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Иберия 1999
1
:
Мальме
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ноа
1
:
Будучност
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Джозефс
2
:
Клифтонвилл
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
КуПС
1
:
Милсами
0
П1
X
П2

Сын Анчелотти больше не будет помогать отцу в сборной Бразилии. Ушел в свободное плавание

Теперь он — главный тренер «Ботафого».

Итальянец Давиде Анчелотти возглавил «Ботафого», сообщила пресс-служба клуба. Для сына главного тренера сборной Бразилии это будет первый опыт работы на столь высокой должности.

Детали контракта

«Ботафого» заключил контракт с 35-летним специалистом до конца сезона-2026. Команду из Рио-де-Жанейро ранее возглавлял Ренату Пайва, но его отправили в отставку после поражения от «Палмейраса» (0:1) в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира и вылета из турнира.

Таким образом, Давиде не будет совмещать посты и уйдет с должности помощника в сборной Бразилии, которую возглавляет его отец.

В сольное плавание

Сын Карло Анчелотти впервые стал главным тренером. До сих пор он входил в штаб своего отца, работая с ним в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне», мадридском «Реале» и сборной Бразилии.

«То, чего достиг папа, невозможно повторить. Мне нужна собственная идентичность. Я думаю о команде, которая начинает атаки от обороны, но умеет все понемногу. Но я не догматик. Когда приходишь в коллектив, в приоритете тщательное изучение состава. От тренера требуются идеи, которые помогут адаптировать игру к исполнителям. Наша работа — как забота о бонсай. Поэтому мне не нравятся клубы, которые в первую очередь спрашивают о системе игры», — рассказывал Давиде журналистам.

Карло весной 2024-го утверждал, что сын готов быть главным в штабе: «Он отличный тренер. Я бы мог стать его помощником».

Еще одна футбольная династия.

В этот же день появилась информация о сыне другого футболиста — Петра Чеха. 16-летний Дамиан, который играет на позиции вратаря, как и звездный отец, подписал первый профессиональный контракт — с клубом АПЛ.

Юноша занимался в академии «Челси», но потом перебрался в «Фулхэм», заключив соглашение на два года.

Кстати, у Петра и дочь пошла по его стопам. 17-летняя Адела уже дебютировала в сборной Чехии U-17. Она тоже выступает за «Фулхэм», но по амплуа — защитник.

Егор Сергеев

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше