Самолет с игроками «Реала» несколько часов не мог приземлиться в Нью-Джерси

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Самолет с футболистами мадридского «Реала» несколько часов не мог приземлиться в аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси) перед полуфиналом клубного чемпионата мира в США, сообщает Marca.
«Реалу» во вторник, 9 июля, предстоит провести полуфинальный матч клубного чемпионата мира против парижского «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдет в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и начнется в 22:00 мск.
«Реал» отправился из Майами, где базируется команда, в Ньюарк с полуторачасовым опозданием из-за шторма во Флориде. «Сливочные» прибыли в пункт назначения на четыре часа позже запланированного срока, из-за чего команде пришлось отменить предматчевую пресс-конференцию с участием тренера мадридцев Хаби Алонсо и игроков команды.