Самолет с игроками «Реала» несколько часов не мог приземлиться в Нью-Джерси

«Реал» отправился из Майами, где базируется команда, в Ньюарк с полуторачасовым опозданием из-за шторма во Флориде. «Сливочные» прибыли в пункт назначения на четыре часа позже запланированного срока, из-за чего команде пришлось отменить предматчевую пресс-конференцию с участием тренера мадридцев Хаби Алонсо и игроков команды.