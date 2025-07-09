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Самолет с игроками «Реала» несколько часов не мог приземлиться в Нью-Джерси

Самолет с футболистами «Реала» несколько часов не мог сесть перед игрой с «ПСЖ».

Источник: ФК "Реал" Мадрид

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Самолет с футболистами мадридского «Реала» несколько часов не мог приземлиться в аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси) перед полуфиналом клубного чемпионата мира в США, сообщает Marca.

«Реалу» во вторник, 9 июля, предстоит провести полуфинальный матч клубного чемпионата мира против парижского «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдет в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и начнется в 22:00 мск.

«Реал» отправился из Майами, где базируется команда, в Ньюарк с полуторачасовым опозданием из-за шторма во Флориде. «Сливочные» прибыли в пункт назначения на четыре часа позже запланированного срока, из-за чего команде пришлось отменить предматчевую пресс-конференцию с участием тренера мадридцев Хаби Алонсо и игроков команды.