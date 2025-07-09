В «Челси» появился по-настоящему крутой нападающий. С Жоау Педру можно победить и «Реал», и «ПСЖ»

Жоау приговорил родной клуб дублем, тактично отказавшись от празднований, и сделал все, чтобы подойти к старту нового сезона основным форвардом команды Марески. Да, одним матчем. Просто его хватает для понимания функционального превосходства Педру над Делапом и подавно Джексоном. Универсальный и разноплановый южноамериканец опускался в глубину, падал в полуфланги и на бровку, хотя номинально занимал позицию в середине атаки. Посмотрите на его голы: первый великолепно уложил из-за штрафной, перед вторым пробежал с мячом половину поля и накрутил соперника.