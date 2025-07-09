В «Челси» появился по-настоящему крутой нападающий. С Жоау Педру можно победить и «Реал», и «ПСЖ»

Американский спорт славится успешными коммерческими решениями. Вот и клубный чемпионат мира по футболу, проходящий в США, словно сам по себе выстраивает грамотную с точки зрения маркетинга турнирную сетку. Взгляните на очередность полуфиналов — сначала разогрев, потом главный матч лета. Идеальное движение по восходящей и гарантированная конкуренция внутри каждой битвы.
Да, вывеска встречи «Челси» и «Флуминенсе» меркнет на фоне ослепляющих «Реала» и «ПСЖ» — игрокам лондонцев даже пришлось выкладывать в соцсетях ссылку на билеты, чтобы болельщики активнее заполняли трибуны. Но речь все-таки о полуфинале КЧМ, обладающем довольно высоким средним уровнем, поэтому сомнений в качестве футбола не возникало.
Шикарный Жоау Педру
И команды оправдали спортивные ожидания. Здесь не было сумасшедшего зрелища, которое привлекло бы новых зрителей, но те, что уже есть, спокойно могли найти немало интересного, причем еще до стартового свистка. Сильно интриговало противостояние Тиагу Силвы и «Челси», с которым защитник выиграл Лигу чемпионов в 2021-м, благодаря чему клуб и оказался в Штатах текущим летом.
Но на деле так называемое правило бывших прорезалось у другого футболиста. За лондонцев на КЧМ дебютировали уже два центральных нападающих — Лиам Делап и Жоау Педру. Бразилец — воспитанник «Флуминенсе», именно оттуда он переехал в Англию шесть лет назад, а впоследствии дорос до 63-миллионного ценника и трансфера в «Челси».
Жоау приговорил родной клуб дублем, тактично отказавшись от празднований, и сделал все, чтобы подойти к старту нового сезона основным форвардом команды Марески. Да, одним матчем. Просто его хватает для понимания функционального превосходства Педру над Делапом и подавно Джексоном. Универсальный и разноплановый южноамериканец опускался в глубину, падал в полуфланги и на бровку, хотя номинально занимал позицию в середине атаки. Посмотрите на его голы: первый великолепно уложил из-за штрафной, перед вторым пробежал с мячом половину поля и накрутил соперника.
Педро делает игру «Челси» гораздо разнообразнее — и спереди, и в предварительных фазах. И пользу сразу начал приносить. Неудивительно, что Николас Джексон ни разу не попал в кадр с хотя бы нейтральным лицом. Явно недоволен происходящим сенегалец — совсем недавно считался безальтернативным выбором на острие, а теперь дай бог номер два. И за полчаса в полуфинале рекламы себе не создал — ноль ударов в створ, половина единоборств проиграна. Вяло.
Проблемы «Флуминенсе»
Это при том, что «Флуминенсе» откровенно не хватило на всю дистанцию. Напоминало финал Лиги конференций, когда лондонцы добивали наевшийся «Бетис». Тут ситуация получше, но в середине второго тайма «Челси» натурально вжимал оппонента в его ворота и приближался к третьему голу, но до него так и не добрался.
Особенно любопытно усталость бразильцев смотрелась в контексте завирусившегося конфуза Марески во время пресс-конференции накануне. Итальянец жаловался, что европейцы играют больше матчей и, как следствие, пребывают в худших физических кондициях относительно представителей другого континента. Журналист из зала ответил тренеру, что вообще-то «Флуминенсе» провел 70 матчей за тот же период. Энцо, только что выражавший недовольство 63 матчами своей команды, не нашел слов для ответа.
Хотя конкретно в случае «Флуминенсе» на форму повлиял возраст. Ренато Гаушо выпустил в старте 44-летнего Фабиу, 40-летнего Тиагу Силву, 35-летнего Тиагу Сантуша, 37-летнего Кано и 32-летнего Рене, а первые замены — 35-летний Кано и 34-летний Эвералдо. Самая возрастная команда КЧМ столкнулась с самой молодой — после длинного для обеих сезона преимущество в свежести колоссальное.
Клубный чемпионат мира на руку «Челси»
К тому же у «Челси», в отличие от вылетевшего «Интера», имелась возможность изучить поведение бразильцев против грандов, когда проигрывать нельзя, — как раз на примере миланцев. Стиль тот же — дисциплина в обороне и эффективный поиск немногочисленных шансов в атаке. Лондонцы успешно разобрали и нейтрализовали слаженную защиту «Флуминенсе» с помощью регулярных раздергиваний, смены темпа и быстрого движения мяча.
Мужчинам из Рио не в чем себя упрекнуть. Моменты находились, по самоотдаче вопросов ноль — видели, как легендарный Силва из пустых выносил? Попасть в топ-4 подобного турнира — большое достижение. Даже жалко, что организаторы не предусмотрели битвы за бронзу, «Флуминенсе» покусался бы и там.
А «Челси» в финале. Не слишком очевидный результат, правда? Конечно, лондонцам очень повезло с сеткой, но это не повод обесценивать их забег. Мареска, кажется, в целом достаточно плюсов от КЧМ получил. Глубина состава позволяет не перегружать футболистов, а для психологии любая медаль полезна — особенно учитывая солидный ростер соревнования. И новичков Энцо рационально обкатал с максимальной выгодой в перспективе.
В решающем матче англичане точно не будут фаворитами. И «Реал», и тем более «ПСЖ» сейчас мощнее. Но речь не о столь глобальном разрыве в уровне, чтобы заведомо выписывать «Челси» серебро. Зная, как Мареска умеет распределять энергию, можно ожидать лучшую из возможных сейчас версию лондонцев в борьбе за золото. Иначе ради чего был весь этот путь?
Ренату Гаушу
Энцо Мареска
Жоау Педру
18′
Жоау Педру
(Энцо Фернандес)
56′
1
Фабиу
4
Игнасио
3
Тиагу Силва
23
Гуга
6
Родригес Мартинс Рене
21
Джон Ариас
29
Тиагу Сантуш
54′
9
Эвералдо
16
Нонато
59′
66′
7
Еферсон Сотельдо
72′
35
Эркулес
70′
45
Лима
5
Факундо Бернал
70′
17
Агустин Каноббио
14
Херман Кано
54′
11
Маркос да Силва Кену
1
Роберт Санчес
73′
3
Марк Кукурелья
25
Мойсес Кайседо
23
Тревор Чалоба
4
Тосин Адарабиойо
10
Коул Палмер
27
Мало Гюсто
68′
24
Рис Джеймс
20
Жоау Педру
60′
15
Николас Джексон
18
Кристофер Нкунку
86′
17
Андрей Сантос
7
Педру Нету
68′
11
Нони Мадуэке
8
Энцо Фернандес
86′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти