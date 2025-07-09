СМИ: Салах из «Ливерпуля» купил виллу в Турции за десять миллионов долларов

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах приобрел виллу в турецком курортном городе Бодрум за более чем 10 миллионов долларов, сообщило экономическое издание Ekonomim.
Салах на прошлой неделе отдыхал в Бодруме со своими друзьями. Отмечается, что 33-летнему египтянину очень понравилось в курортном городе, в связи с чем он решил приобрести в Турции недвижимость. Вилла оценивается в более чем 10 миллионов долларов (около 400 млн турецких лир).
В апреле Салах продлил контракт с «Ливерпулем». По данным СМИ, египтянин продолжит защищать цвета «красных» до декабря 2027 года.
Салах выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два раза выиграл Кубок английской лиги и один раз — клубный чемпионат мира.