Эммануэль Пети объяснил, почему Ламин Ямаль хочет играть под 10-м номером за «Барселону»

«Я предполагаю, что Ламин хочет быть похожим на Лионеля Месси и отчасти поэтому он хочет получить 10-й номер. Он играет на правом фланге, и у них есть кое-что общее. 10-й — особый номер для “Барселоны”, и Ямаль тоже будет стремиться получить “Золотой мяч”. Я думаю, что “Золотой мяч” — главная причина, по которой он хочет стать 10-м номером. Ему 17 лет, а он уже думает об этом. Потрясающий футболист», — приводит слова Пети TNT Sports.