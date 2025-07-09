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Стали известны финансовые детали перехода Шомуродова в «Истанбул Башакшехир»

Турецкий «Истанбул Башакшехир» завершает подписание нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова.

Источник: Чемпионат.com

Турецкий «Истанбул Башакшехир» завершает подписание нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова. Стороны заключат арендное соглашение за € 3 млн. В нём также будет прописана опция выкупа за € 2,7 млн, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Шомуродов выступал за «Рому» с лета 2021 года. Действующее соглашение форварда сборной Узбекистана с римлянами рассчитано до 2026 года. Кроме того, Эльдор известен выступлениями за «Дженоа», «Специю» и «Кальяри» в Италии, в составе «Ростова» в России, а также за узбекистанские «Бунёдкор» и «Машъал».

В сезоне-2024/2025 итальянской Серии А 30-летний Эльдор Шомуродов провёл 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Также на счету нападающего восемь игр, два гола и одна результативная передача в Лиге Европы.