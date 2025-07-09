Стали известны финансовые детали перехода Шомуродова в «Истанбул Башакшехир»

Шомуродов выступал за «Рому» с лета 2021 года. Действующее соглашение форварда сборной Узбекистана с римлянами рассчитано до 2026 года. Кроме того, Эльдор известен выступлениями за «Дженоа», «Специю» и «Кальяри» в Италии, в составе «Ростова» в России, а также за узбекистанские «Бунёдкор» и «Машъал».