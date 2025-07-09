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Елагин: Жоао Педро может стать одним из открытий грядущего сезона АПЛ

Российский комментатор Александр Елагин высказался о новом нападающем «Челси» Жоао Педро.

Источник: Чемпионат.com

Российский комментатор Александр Елагин высказался о новом нападающем «Челси» Жоао Педро. Вчера, 8 июля, Педро оформил дубль в матче ½ финала клубного чемпионата мира с бразильским «Флуминенсе».

«Великолепно дебютировал Жоао Педро, купленный у “Брайтона”. Бразилец очень здорово отыграл в АПЛ за “чаек” в 2024/2025 (30 матчей во всех турнирах, кроме КЧМ: 27 матчей в АПЛ, 23 в старте; 10 голов, 6 г/п в АПЛ). Для сравнения — Николас Джексон (34 матча во всех турнирах, кроме КЧМ: 30 матчей в АПЛ, из них 28 в старте; 10 голов, 5 г/п в АПЛ). А ведь Жоао Педро не является страйкером, как Джексон. Скорее, он исполняет такую ложную 10-ку, атакуя из глубины, располагаясь где-то между Палмером (если берём уже Челси) и Делапом (Джексоном).

А, принимая во внимание, его высокую технику и отличное видение поля, нежадность по отношению к партнёрам (в отличие от Джексона), Жоао Педро может стать одним из открытий грядущего сезона АПЛ. И уж он точно поможет «синим» в Лиге чемпионов. Уверен — с Палмером они составят грозный дуэт в атаке, а плюс ещё взрывной Педру Нету, могущий сыграть и справа и слева на фланге — класс!" — написано Елагин в телеграм-канале.

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