Елагин: Жоао Педро может стать одним из открытий грядущего сезона АПЛ

«Великолепно дебютировал Жоао Педро, купленный у “Брайтона”. Бразилец очень здорово отыграл в АПЛ за “чаек” в 2024/2025 (30 матчей во всех турнирах, кроме КЧМ: 27 матчей в АПЛ, 23 в старте; 10 голов, 6 г/п в АПЛ). Для сравнения — Николас Джексон (34 матча во всех турнирах, кроме КЧМ: 30 матчей в АПЛ, из них 28 в старте; 10 голов, 5 г/п в АПЛ). А ведь Жоао Педро не является страйкером, как Джексон. Скорее, он исполняет такую ложную 10-ку, атакуя из глубины, располагаясь где-то между Палмером (если берём уже Челси) и Делапом (Джексоном).