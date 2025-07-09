Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в Европу

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в чемпионат Франции. В услугах футболиста заинтересован «Марсель». Стороны уже контактируют между собой, информирует издание Footmercato.
Отмечается, что Обамеянг обсуждает с «Марселем» перспективу возвращения в клубе текущим летом.
Сейчас 36-летний нападающий выступает за клуб «Аль-Кадсия» из Саудовской Аравии. Интернет-портал Transfemarkt оценивает рыночную стоимость опытного нападающего в € 3,5 млн. Ранее Обамеянг выступал за лондонские «Челси» и «Арсенал», каталонскую «Барселону», дортмундскую «Боруссию», итальянский «Милан» и ряд других европейских команд.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше