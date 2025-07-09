Талант «Реала» превращается в лидера. Алонсо придумал ему необычную роль

Хаби Алонсо отмечает, что Гюлеру ещё предстоит много работы в новой роли. Например, турку не хватает оборонительных навыков, да и мышечной массой ему не помешает обрасти. «Он должен стараться предугадывать [эпизоды в защите], а не реагировать. Если позиция лучше, то ты быстрее вступаешь в борьбу. Это процесс, через который он должен пройти. Это время, которое нужно потратить, чтобы добиться прогресса. Арда всё делает хорошо, и мы продолжаем помогать ему взрослеть. Он может совершать ошибки, но должен их признавать. У Гюлера много сильных сторон, и он особенный игрок. У него широкий выбор передач, и с ним мы играем лучше. Арда хорошо прессингует, однако ему нужно учиться и совершенствовать свою игру. В Турции на него возлагают большие надежды, и мы должны помочь ему вырасти в профессионального игрока», — сказал Алонсо.