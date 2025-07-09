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«Лион» сохранил место в Лиге 1 после скандала

«Лион» сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Лион» сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Франции, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).

Решение было принято федеральной апелляционной комиссией Национальной дирекции по контролю и управлению (DNCG). Ранее СМИ сообщали, что слушания по апелляции «Лиона» в DNCG должны были состояться 10 июля. До этой даты клубу необходимо было предоставить 100 млн евро на счетах, а также гарантировать поступление еще 100 млн евро в течение сезона.

«Решение: отменить административное понижение команды в Лигу 2 по итогам сезона-2024/25. Вводится контроль над фондом заработной платы и трансферными выплатами в рамках предложенного бюджета на сезон-2025/26 Лиги 1», — говорится в заявлении FFF.

В письме, опубликованном на сайте «Лиона», руководство клуба выразило благодарность всем, кто поддержал команду. «Сегодняшнее решение — это первый шаг в восстановлении доверия к “Лиону”. Теперь мы можем сосредоточить внимание на наших спортивных задачах и полностью подготовиться к следующему сезону», — отмечается в заявлении.

В ноябре против «Лиона» ввели санкции в виде запрета на регистрацию футболистов и ограничения фонда заработной платы до следующего зимнего трансферного окна. Клуб также был условно понижен в классе по итогам сезона. Во избежание вылета «Лиону» необходимо было улучшить финансовое положение. 24 июня Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о переводе «Лиона» во второй дивизион, несмотря на заверения владельца клуба Джона Текстора об улучшении финансового положения клуба. «Лион» подал апелляцию.

«Лион» занял шестое место в Лиге 1, завоевав право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Клуб является семикратным чемпионом Франции. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявлял, что исключит команду из розыгрыша Лиги Европы, если «Лиону» не удастся отменить решение о своем переводе во второй по силе французский дивизион.