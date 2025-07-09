«Лион» сохранил место в Лиге 1 после скандала

В ноябре против «Лиона» ввели санкции в виде запрета на регистрацию футболистов и ограничения фонда заработной платы до следующего зимнего трансферного окна. Клуб также был условно понижен в классе по итогам сезона. Во избежание вылета «Лиону» необходимо было улучшить финансовое положение. 24 июня Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о переводе «Лиона» во второй дивизион, несмотря на заверения владельца клуба Джона Текстора об улучшении финансового положения клуба. «Лион» подал апелляцию.