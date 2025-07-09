Вылет великого клуба отменён! «ПСЖ» помог «Лиону» сохранить место в Лиге 1

«На футбольном поле я справлялся лучше, чем во французской системе, — признал Текстор. — В этом я не преуспел, что очевидно. Процесс адаптации к системе для меня как американского инвестора всегда казался непонятным. Но у нас отличная финансовая база. Мы собираемся вложить значительную сумму денег, мы только что продали “Кристал Пэлас”. У нас точно нет никаких финансовых проблем, у нас никогда не было такой ликвидности. Однако в этом процессе я сделал кое-что, что разочаровало контролирующие органы во Франции, и нам нужно всё исправить».