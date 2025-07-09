«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на полуфинал клубного ЧМ

Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Реал»: Куртуа, Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия, Гюлер, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе, Гонсало Торрес.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.