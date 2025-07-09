«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: французы забили дважды в первые девять минут

Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На шестой минуте полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис открыл счёт в матче. На девятой минуте вингер Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды.
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